INVIATO CITTADINO Potatura robusta in via Francesco Innamorati: quanto ci costa?

Potatura robusta in via Francesco Innamorati. Quei lecci hanno assunto dimensioni colossali e sono anni che non ci si mette mano. Per la verità, qualche tempo fa era stato potato il lato sinistro a salire, quello che fiancheggia l’ufficio postale.

Restavano da sfoltire quelli del lato opposto della strada. Le richieste fioccavano da più parti. In primis da parte degli abitanti dei palazzi, reclusi in appartamenti che non vedevano più il sole. Infatti le ramature e il fogliame impedivano alla luce di filtrare. “Senza contare – osserva una residente – che i rami ci entravano ormai dentro casa”. Altra valida motivazione per la potatura risiede nel fatto che quelle piante oscuravano anche le aule della scuola Enzo Valentini, fino alla piccola pizzeria situata nell’antica porta daziaria.

Dunque, operazione quanto mai necessaria e urgente. E i costi? Non da poco. Prima di tutto perché le piante sono numerose. Si consideri, inoltre, che la potatura richiede un mezzo speciale, dotato di cestello telescopico con a bordo un paio di operai specializzati. Un altro alla guida del mezzo e altri due a disciplinare il traffico a senso unico alternato. Insomma: un bel gruppo di persone che vanno pagate. Còlta al volo tra gli addetti: “Con 130 euro a pianta, ci si rimette”. Il che fa presumere che il costo dovrà essere adeguato.