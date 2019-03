Altra storica Fiat 500 rubata, sospetti sul mercato nero dei pezzi di ricambio. L'appello per ritrovarla

Un'altra Fiat 500, primi anni '70, è sparita a Perugia nel cuore della notte. Non si tratta della prima volta dato che nell'ultimo periodo questo tipo di auto, insieme alla Fiat Panda anni 80 e 90, sono prese di mira su tutto il territorio regionale. Una decina di furti in meno di sei mesi, secondo una stima fatta dagli appelli e dalle denunce raccolte su Facebook. Queste auto da collezione sono preziose soprattutto per il mercato nero dei ricambi usati per le auto d'epoca. La richiesta è molto alta e proviene da tutto il mondo. Furti su Commissione sono stati registrati a Bari, Taranto e nella vicina Toscana messi in atto da vere e proprie associazioni criminali.

L'ultimo colpo a Perugia risale nella notte tra il 2 e 3 marzo scorso in via Fiorenzo di Lorenzo, nelle notti tra il 1 e il 3 marzo. E' di proprietà di un pensionato che l'aveva parcheggiato all'esterno. E' rossa, ha un coprivolante nero a spirale ed i sedili davanti hanno dei coprisedili estivi di paglia intrecciata, targata PG220942. "Spargete voce e occhio alle 500 rosse targate Perugia! Ogni forma di aiuto nel ritrovarla sarà benvenuto": è stato l'appello della figlia ai perugini. La segnalazione va fatta diretta alle forze dell'ordine che sono state informate sul furto. "Siamo molto dispiaciuti perchè è l'unico mezzo che mio padre guida regolamente".