INVIATO CITTADINO Centro storico, piovono pietre: via delle Volte transennata

Piovono pietre in via delle Volte. Nella prima mattina di ieri sono caduti alcuni elementi fittili e lapidei proprio all’imbocco inferiore della via in cui si trova la celebre Maestà ceramica di Germano Belletti. Fortunatamente, in quel momento non si trovava a passare nessuno: né gli studenti delle vicine facoltà universitarie e quanti frequentano la biblioteca interdipartimentale ex Gelsomini, né gli avventori del bar prospiciente il punto della caduta.

Sono stati allertati i vigili del fuoco che, per mezzo di un’autoscala, hanno accuratamente ispezionato i fastigi dell’edificio da cui erano piombati a terra i materiali. I caschi rossi hanno immediatamente rimosso altre parti non sufficientemente stabili, onde evitare ulteriori cadute per effetto del vento o della pioggia battente.

Dopo di che, il settore sinistro della via è stato transennato fino alla tabaccheria Marchei. La proprietà soprastante è quella della curia e, nello specifico, del seminario.