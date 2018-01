Via delle Volte, uno degli scorci più belli del centro storico finalmente "liberato" dalle transenne

Via delle Volte: passaggio sicuro. Dopo la caduta di materiali fittili, lapidei e frammenti d’intonaci, l’intervento immediato dei muratori che hanno riparato e messo in sicurezza la porzione di muro. Poi, per parecchi giorni, quelle ingombranti transenne a impegnare il lato sinistro a salire, dall’intersezione di piazza degli Aratri con via delle Volte, fino alla tabaccheria Marchei.

Per fortuna, da qualche giorno anche le ormai inutili transenne sono state rimosse, il passaggio è sicuro e i turisti possono tranquillamente effigiare, con telefonini e macchine digitali, uno degli scorci più belli della Vetusta.