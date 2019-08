Carabinieri e Vigili del Fuoco salvano 20enne che rischiava di schiantarsi al suolo da sette metri

Salvato da un volo di sette metri che ne avrebbe provocato, data l'altezza, una morte certa. I Carabinieri e i Vigili del Fuoco sono riusciti a sorreggere prima e poi mettere in sicurezza un ventenne che ieri notte aveva scalvato la finesta rimanendo sospeso - grazie ad alcuni appoggi di scarso spessore - lungo una parete di un palazzina di via della Viola a Perugia. Il salvataggio è stato complesso anche perchè il ragazzo - come riportato dalle forze dell'ordine - era in stato di alterazione.

Mentre dalla finestra uno dei carabinieri era riuscito a tenerlo per un braccio, dal basso i Vigili del Fuoco con una scala sono riusciti a raggiungere il ragazzo. Nel momento che si è lasciato andare - forse sfinito - è stato "preso in tempo" e portato a terra. Il ventenne è stato affidato alle cure del personale medico del 118 presente in via della Viola. Il fatto è avvenuto intorno alle 1 del 14 agosto.