In centro: "C'è stata una rissa con coltellata". Tutto falso: giovane delira e lo sottopongono a Tso

Un pomeriggio movimentato in via della Viola, in pieno centro storico a Perugia. I Carabinieri sono intervenuti su segnalazioni di alcuni cittadini dopo che un ragazzo aveva iniziato ad urlare senza senso perdendo il controllo di sè. Le urla e i suoi gesti avevano fatto pensare al peggio: si era sparsa la voce di una lite tra stranieri terminata con una coltellata. Tutto ovviamente smentito dalle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto per cercare di calmare il giovane che, dopo un consulto medico, è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Il giovane da quanto si apprende fa parte di un progetto di protezione per persone con protezione internazionale. Ed era in attesa per un tasferimento in una struttura per persone con problemi psichiatrici.