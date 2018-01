Paura alla fermata del bus: 14enne minacciata con un coltello e scippata

Coltello puntato contro per farsi consegnare la borsa. E' l'amaro episodio accaduto in via della Pescara a Perugia, intorno alle 18.30 di domenica 7 gennaio. Vittima del malvivente, una giovanissima di appena 14 anni, avvicinata alla fermata del bus. Qui un uomo avrebbe tirato fuori l'arma, poi - una volta entrato in possesso della borsetta della ragazzina - sarebbe fuggito. Ma le urla della 14enne hanno allertato subito l'amministratore di un condominio che ha tentato di inseguire il ladro; quest'ultimo, sentendosi braccato - ha comunque abbandonato la borsetta per strada per poi dileguarsi nel buio. La 14enne è riuscita a recuperare la borsa grazie all'intervento del residente.