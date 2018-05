Via del Macello, scoppia rissa nella notte a bastonate: due feriti e indagini in corso

Ancora una rissa, con tanto di feriti (lievi) finiti al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia. E' quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato in zona Fontivegge, nei pressi di via del Macello. A rimanere coinvolti nella rissa, sono state sette persone di cittadinanza romena e della Costa d'Avorio. Dopo l'iniziale parapiglia, sarebbero spuntati anche bastoni in legno e la lite sarebbe degenerata in una vera e propria rissa, tanto da richiedere l'intervento dei carabinieri.

Sconosciuti, al momento, i motivi dell'aggressione: le indagini dei militari dell'Arma sono in corso per cercare di capire cosa abbia generato la violenza che, come detto ha coinvolto sette persone (denunciate) di cui due finite in ospedale, ma con una prognosi di pochi giorni. L'ultima violenta discussione risale a una settimana fa, dove un gruppo di nigeriani ha dato vita a una rissa a colpi di bottigliate in mezzo alla strada, in via Fonti Coperte. Anche qui tre persone erano state denunciate e altrettante finite al pronto soccorso per farsi refertare le ferite.