Via del Macello, non solo spaccio o prostituzione: qui nasce la casa degli artisti aperta a tutti

C'è un luogo dove condividere e realizzare arte. Una casa degli artisti aperta a tutti, nel pomeriggio, dove frequentare corsi o realizzare opere in piena autonomia. Spazio d'Arte - questo il nome della "galleria" perugina - è stato inaugurato dall'associazione Casa degli Artisti nei locali di via del Macello 31/b. Sono previsti corsi d'arte: pittura, scultura, fotografia, musica e tanto altro, che ha come obiettivo l'integrazione culturale e artistica. Lo spazio nasce anche con l'idea di coinvolgere i più piccoli in laboratori e attività che sviluppino la loro creatività e propensione artistica, ma anche come luogo di incontro e aggregazione sociale.

Lo spazio è stato messo a disposizione dell'associazione dal Comune di Perugia, che sostiene le iniziative culturali dell'associazione con il proprio patrocinio. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 15 alle 20, per poterne usufruire è necessaria l'iscrizione gratuita all'associazione. Sono già aperte le iscrizioni per i vari corsi per il periodo 2018-2019. Per informazioni si può contattare il numero: 348/5275776.