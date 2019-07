Via del Favarone, albero si abbatte al suolo: danneggiati cavi enel e impianto gas, colpita un'auto

Una task-force formata da Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e tecnici dell'Enel si è messa all'opera nel primo pomeriggio di oggi in via del Favarone a Perugia dopo la caduta di un albero. Si è abbattuto su un'auto in sosta ma nella caduta ha tranciato sia un cavo elettrico che danneggiato un contatore del gas. L'impatto sta creando disagi ai vari condomini e case dell'area; da qui l'intervento dei tecnici dell'Enel che dovranno mettere in sicurezza gli impianti colpiti dall'albero. La prima preocuppazione è certamente la verifica di una eventuale fuga di gas. Ci vorranno diverse ore prima di poter tornare alla normalità.