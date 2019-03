Via dei Priori, la discussione tra coinquiline finisce a bastonate: ragazza ferita finisce all'ospedale

Per cause ancora da accertare, nel pomeriggio di oggi intorno alle 17,30, è scoppiata una violenta lite tra straniere in pieno centro storico. Il fatto è avvenuto in una traversa di via dei Priori, via Sant'Agata, dove si trovano alcune case "protette" gestite da una nota associazione. La lite è stata tutta la femminile - come ribadito da un testimone oculare a Perugiatoday - e molto probabilmente tutte coinquiline.

Due donne si sono coalizzate contro un'altra che teneva in braccio un piccolo di due-tre anni; quest'ultima ha cercato la fuga dalla casa riuscendo però a fare pochi metri. E' stata ripresa dalle altre e trascinata di nuovo all'interno di un porticato. Le avrebbe strappato dalle braccia il bambino e una volta messo al sicuro in casa, hanno picchiato di nuovo la donna a colpi di bastone (quello delle tradizionali scope).

La vittima è riuscita a fuggire di nuovo ma è stramazzata per il dolore e lo choc su via dei Priori. Molti i passanti che hanno prestato soccorso alla poveretta. A quel punto si è attivata la macchina dei soccorsi: sono stati chiamati i Vigili Urbani, gli assistenti sociali, la Polizia e il 118. I medici hanno deciso di portarla all'ospedale per curare le ferite riportate. Le forze dell'ordine hanno indetificato le altre coinquiline ma non sono riusciti a risalire al momento ai motivi della liti. Ulteriori approfondimenti, tramite un mediatore culturale, sono previsti anche per conoscere la versione delle altre donne ora finite nel mirino.