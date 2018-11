IN BREVE Controlli su strada della Polizia: stangata per un 27enne multa da 5mila euro

Continuano i controlli nelle zone calde della città. In via Cortonese i poliziotti hanno sottoposto a controllo un’autovettura sospetta con un uomo a bordo, successivamente identificato per un 27enne tunisino. Dagli accertamenti svolti è emerso che il giovane, senza fissa dimora, circolava a bordo del veicolo senza aver mai conseguito la patente di guida, né in Italia, né all’estero. Al 27 enne è stata, pertanto, contestata una violazione al Codice della Strada in quanto privo di patente di guida, con una sanzione da 5mila euro, mentre l’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo.