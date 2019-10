Via Cortonese: colpito in testa con un sasso, 31enne finisce in ospedale

Colpito alla testa con un sasso, corsa in ospedale. E' successo in via Cortonese, intorno all'ora di pranzo di venerdì 18 ottobre. Secondo una prima ricostruzione dei fatti un uomo sarebbe stato colpito in testa con un sasso. Subito soccorso e trasportato all'ospedale di Perugia. La polizia è a caccia dell'aggressore: indagini in corso per chiarire l'origine e la dinamica dell'aggressione.

Il 31enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per un grave trauma cranico.

Notizia in aggiornamento