Via Cortonese, si accascia a terra: corsa disperata in ospedale, è gravissimo

Si accascia a terra e i passanti lanciano l'allarme. I soccorritori del 118 sono intervenuti intorno alle 17 in via Cortonese per salvare la vita a un uomo di circa 40 anni. Come spiega l'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera di Perugia le condizioni all'arrivo del paziente vengono definite gravi, la centrale del 118 ha assegnato il codice rosso sulla base delle infirmazioni trasmesse dai medici intervenuti per i soccorsi.

Immediata la corsa disperata al Santa Maria della Misericordia. L'uomo è stato portato in Sala Rossa, dove i medici stanno tentando di rianimarlo. L'ipotesi è quella di una probabile assunzione di stupefacenti. Ma la dinamica è ancora tutta da ricostruire.