Via Cortonese, la lite in strada degenera: colpito in testa con un sasso, finisce in ospedale

La lite in strada degenera. E' successo in via Cortonese, intorno all'ora di pranzo di venerdì 18 ottobre. Secondo quanto ricostruito un uomo sarebbe stato colpito in testa con un sasso. Subito soccorso e trasportato all'ospedale di Perugia. La polizia è a caccia dell'aggressore: indagini in corso per chiarire l'origine e la dinamica dell'aggressione.