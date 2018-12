Auto prende fuoco nel cuore della notte, intervento lampo dei vigili del fuoco

Auto in fiamme in zona Cortonese, a Perugia. L'allarme alla centrale operativa dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 2 di questa notte.

Non si conoscono le cause dell'incendio che ha coinvolto un'auto parcheggiata davanti a una palazzina, ma l'intervento rapido dei vigili del fuoco ha permesso di bloccare le fiamme prima che potessero arrecare danni anche all'abitazione. Non risultano, fortunatamente feriti.