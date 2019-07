Violenta lite in via Cortonese, un ferito: interviene la polizia

Una lite degenerata in una aggressione. E' una delle piste probabili su cui gli agenti della Questura di Perugia stanno lavorando per far luce su quanto accaduto questa notte, in via Cortonese. Stando alle testimonianze, un gruppetto composto da tre persone avrebbe seminato il caos sia fuori che dentro un esercizio commerciale nei pressi della stazione Fontivegge.

All'arrivo dei poliziotti, i tre si sono dati alla fuga, ma pare che ad avere la peggio sia stato un uomo, di origine straniera (ma non ancora identificato) che avrebbe riportato ferite lievi. Dalle testimonianze dei presenti, pare sia spuntata anche un'arma bianca (presumibilmente la stessa che ha ferito l'uomo), ma le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti.