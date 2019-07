LA FOTO NOTIZIA Occhio ad un'altra buca-mostro presente sulle strade perugine

Occhio ad un'altra buca-mostro presente sulle strade perugine. Le dimensioni sono veramente notevoli e possono provocare dei danni seri alle auto in transito che non riusciranno ad evitarla: oltre 50 centimetri di larghezza per una profondità di quasi 10 centimetri. Il dissesto del terreno si trova in zona via Concordia . Giampiero Tasso che, ha denunciato il tutto su Fb, si è appellata al Comune per un intervento immediato anche perchè da due mesi la buca viene regolarmente segnalata senza però suscitare un interesse nonostante sia un pericolo per pedoni e auto. "Mi offro volontario per versare i 22 euro necessari per acquistare sacchetto di Asfaltame per copertura suddetta buca": ha detto Tasso confidando però nella manodopera del cantiere comunale. Ora la palla passa all'amministrazione comunale.

