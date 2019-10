FOTO NOTIZIA Ancora un rogo di notte, auto avvolta dalle fiamme: indagini in corso

Indagini in corso per l'ennesima auto, in sosta, andata a fuoco nella notte a Perugia. Dopo i roghi dolosi che hanno distrutto cassonetti e mezzi in estate e a settembre, con tanto di piromane fermato, ora un nuovo caso che sta creando preoccupazione tra i residenti. L'incendio è avvenuto tra le 4 e le 5 di questa notte in via Chiusi nei pressi di un palazzo. L'auto - un monovolume - è stata completamente avvolta dalle fiamme e quindi distrutta. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza così l'edificio. Le indagini vanno avanti e si attendono i rilievi effettuati dai tecnici. La pista dolosa al momento è quella più probabile.