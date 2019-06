L'INVIATO CITTADINO Un nuovo murale in zona via Cartolari. Stavolta sono di scena i topi

La Montmartre perugina si arricchisce di un nuovo murale in zona via Cartolari, in adiacenza al “San Giorgio e il Drago” che tanti consensi ha riscosso tra i perugini. Stavolta sono di scena i topi. Sono di aspetto antropomorfo, vestiti con abiti eleganti e stivali ai piedi. Portano in spalla zaini dai quali ciondolano vasi, chiavi e scarselle da moneta. Fra i due personaggi, una sacca, colma di accessori da cucina, vasi a un’ansa. Non si capisce se da lì prelevano o conferiscono oggetti.

Lo stile è quello inconfondibile a firma Krap. Lo stesso che propone figure mostruose di fantasia: forse i fantasmi scomposti della nostra mente, turbata e confusa dal bailamme del consumo? Oppure un riferimento al romanzo “La peste” di Albert Camus, in cui il trionfo e la proliferazione dei ratti sembrano annunciare la fine imminente della civiltà? Perugia come una nuova Orano? (la città algerina in cui è ambientato il romanzo). Chissà. L’arte è tale se lancia suggestioni che poi ciascuno rielabora in modo personale. Altre opere analoghe sono state realizzate nei cubi all’inizio di via Sicilia. Un altro esemplare è stato dipinto (sempre in nero e gradazioni di grigio) in via della Madonna, una traversa a scendere per via della Viola.

Abbiamo sentito sollevare qualche polemica dai residenti di prossimità, che si chiedono se questi lavori siano stati autorizzati, in primis, dai titolari di quelle proprietà e poi dalla Soprintendenza o dal Comune. L’Inviato Cittadino non lo sa e non intende indagare. Sa solo che quei (pochi) perugini che ancora si muovono “pedibus calcantibus” si fermano a guardare e ad ammirare. Tanto basta. E sempre lode ai ragazzi di Fiorivano le Viole che proseguono la propria attività con numerose e qualificate iniziative d’arte e di cultura. Ostacolarli non sarebbe giusto.