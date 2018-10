Colpita da un'auto che sta facendo manovra: donna in ospedale in codice rosso

E' stata trasportata in ospedale in codice rosso dopo essere stata urtata da un'auto che stava facendo manovra. Brutto incidente quello avvenuto intorno alle 14 di oggi, giovedì 4 ottobre, in via Canali. La dinamica è ora al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto per tutti i rilievi, ma da quanto si apprende il conducente del veicolo stava facendo marcia indietro per uscire dal parcheggio, quando ha urtato la donna che in quel momento stava attraversando.

L'impatto ha richiesto subito l'intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con un 'ambulanza. E' stato il conducente dell'auto a chiamare immediatamente i soccorsi. La donna è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia in codice rosso per un trauma toracico.