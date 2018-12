Via Campo di Marte, vandali in azione nella notte: bruciati citofoni e cassonetti dei rifiuti

Vandalismo in via Campo di Marte. La zona è già in evidenza per la presenza di spaccio e prostituzione. Ora ci si mette anche la criminalità più stupida: quella che gioca a distruggere per il solo gusto di farlo. È accaduto che stanotte, nel palazzo al civico 4 M di via Campo di Marte, abbiano bruciato citofoni e cassonetti dei rifiuti. Come non bastasse, hanno incendiato anche l’impianto elettrico del cancello motorizzato di accesso ai garage.

Un inquilino ha avvertito dei rumori intorno all’una di notte. E non è la prima volta. Recentemente avevano forzato le serrande dei garage asportando tutto quanto potevano trovare all’interno: oggetti, piccoli attrezzi e perfino cibarie. Non è ancora stata sporta denuncia, causa ferie dell’amministratore del condominio.

I residenti invocano una maggiore attenzione e più serrati controlli da parte delle forze dell’ordine per prevenire, oltre che reprimere, questi reiterati comportamenti che provocano danni e generano un forte senso di insicurezza.