Beccato a rubare nelle auto in sosta alla Stazione: arrestato 25enne

Otto mesi, pena sospesa. A tanto ammonta la condanna patteggiata questa mattina da un giovane sudamericano di 25 anni dopo essere stato sorpreso a rubare all'interno delle auto in sosta, in zona Stazione. E' accaduto nella serata di ieri, martedì 10 settembre, in via Campo di Marte.

L'intervento degli agenti di Polizia ha permesso di arrestare in flagranza il 25enne e trattenerlo nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di essere giudicato con rito direttissimo al tribunale di Perugia. Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe aggirato fra le vetture parcheggiate per poi forzare lo sportello e arraffare oggetti personali come paia di occhiali e una cuffia stereo. Sorpreso dai poliziotti con la refurtiva, per lui è scattato l'arresto per furto.

Stando ancora a quanto ricostruito fin'ora, il 25enne sembrerebbe essere stato in compagnia di un altro uomo, al momento non identificato. Processato per direttissima, ha patteggiato una condanna a otto mesi ed è stato rimesso in libertà.