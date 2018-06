Via Campo di Marte, tutto pronto per i lavori stradali: i tempi del cantiere e i divieti

Con la chiusura delle scuole, sono stati programmati i lavori di risanamento, anche strutturale, di Via Campo di Marte, dall’intersezione semaforica di fronte l’area Enel, sino al sottopasso della stazione. I lavori avranno inizio lunedì 11 giugno, dalle 8.00 alle 19.00, e proseguiranno con gli stessi orari, condizioni meteo permettendo, nelle successive giornate di martedì 12 e mercoledì 13 giugno.

In questa giornate, la viabilità oggetto degli interventi sarà interdetta alla circolazione e sosta delle auto. Ci scusiamo per i disagi che vi potranno essere, ma sono interventi ormai essenziali per la circolazione cittadina.