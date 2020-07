Via Bontempi, l'allarme dei residenti: "Spaccio e degrado, non se ne può più"

Via Bontempi, da posto tranquillo a centrale dello spaccio. Il grido d’allarme dei residenti: “Dateci una mano. Non se ne può più”.

A Perugia, la zona vicina alla Porta dei Gigli è ormai diventata luogo elettivo dello smercio di tutte le sostanze. “Il commercio illegale ce l’abbiamo alla porta di casa. Lo fanno sfacciatamente, mentre passa la gente, indifferenti a tutto e a tutti”.

Raccontano: “Ragazzi giovani e giovanissimi che mettono insieme i soldi per l’acquisto. Poi si dividono la roba. Spesso l’assumono open air, senza vergogna”.

Aggiungono: “Spesso si sentono male: chi vomita per strada, chi orina sui portoni. Perdono ogni freno inibitorio”.

Precisano: “Abbiamo avvertito chi di dovere, ma qui non si vede mai nessuno”.

Asseriscono: “Il rumore e la confusione, specie in certe occasioni, ci impediscono di dormire”.

Commentano: “Come genitori, ci fa male constatare il decadimento di tanti ragazzi che perdono il lume della ragione. Non è possibile assistere con indifferenza a questi fenomeni di degrado sociale e umano”.

Allegano un filmato che proponiamo, in esclusiva, ai nostri lettori. Si tratta di una breve registrazione effettuata col telefonino. Si vede un gruppo di quattro giovani che acquistano dosi da un ragazzo con la maglietta blu. Questo prende i soldi, cede la roba e si allontana salendo verso l’acropoli. I quattro hanno due strisce sul telefonino. Uno di loro ha un piccolo involto di cellophane che forse contiene dell’altra droga. Anche lui sale in centro.

Pubblichiamo il filmato, registrato con lo smartphone da una postazione in alto, anche perché i protagonisti non sono riconoscibili. Ma il fatto è di una evidenza palmare e ci si dice che, dalla serata alla notte, episodi del genere sono talmente comuni da non suscitare più alcuna meraviglia.