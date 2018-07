Rissa a colpi di bastone in centro, il pugno duro del Questore Bisogno: chiusura temporanea per locale etnico

Il Questore Giuseppe Bisogno ha deciso di chiudere per 10 giorni il ristorante etnico di via Bartolo; una decisione presa per motivi di ordine pubblico dopo la violenta rissa che ha coinvolto diversi commercianti della via scaturita sabato scorso. Una scena drammatica, a colpi di bastone, con tanto di sangue in terra e feriti, il tutto davanti ai turisti di Umbria Jazz. In manette sono finite 4 persone - due perugini e due turchi - a cui, dopo la convalida degli arresti, è stato disposto l'obbligo di firma. Motivi banali quelli che avvrebbero innescato la miccia tra i quattro: secondo quanto ricostruito, prima di venire alle mani ci sarebbe stata una discussione per via di un deposito di rifiuti lasciati in prossimità di uno dei locali "coinvolti", ma gli accertamenti e le indagini della polizia vanno avanti.