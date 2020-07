Emissioni fuori norma alla Vetreria di Piegaro, battaglia legale davanti al Tribunale amministrativo

La vicenda della Vetreria di Piegaro si arricchisce di un nuovo capitolo. I giudici del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria hanno affidato al direttore del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’Università degli Studi di Firenze di effettuare una valutazione delle emissioni dell’azienda, dopo che questa aveva contestato le analisi di Provincia di Perugia e Arpa.

Oggetto del contendere, da lungo tempo, sono i valori limite nelle emissioni dai camini e gli scarichi del ciclo produttivo: fumi, scarichi liquidi e rifiuti solidi. La Provincia di Perugia, il 10 febbraio del 2015 aveva emesso una diffida dopo che l’Arpa, l’8 gennaio del 2015, aveva rilevato un superamento limite emissione in atmosfera. Dai controlli effettuati da Arpa e carabinieri del Noe era risultato che nel campionamento del 24 e 25 maggio 2017 ci si trovava di fronte ad un altro superamento dei limiti relativi alle emissioni di metalli pesanti.

L’azienda ha fatto ricorso dal Tar contro tale diffida, chiedendo una nuova valutazione. E i giudici amministrativi, “al fine del decidere”, hanno individuato nel direttore del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’Università degli Studi di Firenze la persona che “dalla documentazione in atti” e “dalle modalità concretamente seguite dall’Arpa nel campionamento e nell’analisi delle emissioni in atmosfera” dovrà valutare se sono state “soddisfatte le metodiche per il campionamento e l’analisi delle emissioni in atmosfera ai fini della determinazione della concentrazione di ossidi di azoto”.

Il verificatore avrà a disposizione novanta giorni per depositare la relazione scritta per i giudici e le parti.