Nomine & Poltrone - Vespa Club Perugia, confermato il presidente Andrea Sonaglia

Visto “l’ottimo lavoro svolto in questi anni”, l’assemblea dei soci del Vespa club Perugia ha confermato alla presidenza del club stesso Andrea Sonaglia. Quarant’anni, perugino e conosciuto in città per la sua attività giornalistica, Sonaglia avrà al suo fianco, nel Consiglio direttivo eletto l’8 febbraio, il vicepresidente Roberto Natali che è tornato nei ranghi dirigenziali dopo l’esperienza nel biennio 2012-2014, “un vero e proprio fiore all’occhiello – commentano dal club – viste le sue numerose partecipazioni ai raduni nazionali e oltre confine che hanno consentito al Vespa club Perugia di vincere tre titoli internazionali e uno nazionale”. Conferme anche per Luciano Passerini, tra i ‘padri fondatori’ dell’associazione nel 1998, oggi nel doppio ruolo di segretario e tesoriere, e per Zelindo Canestrelli nelle vesti di revisore contabile. Sarà la prima esperienza nel direttivo, invece, per i consiglieri Maurizio De Cenzo, Maurizio Miccio e Massimiliano Belladonna.

“Ringrazio i soci – ha dichiarato il presidente Sonaglia – per i numerosi attestati di stima che ho ricevuto in questi ultimi mesi, che mi hanno convinto a proseguire l’avventura a capo di questa prestigiosa associazione. Ringrazio, altresì, i consiglieri che hanno collaborato con me nel precedente direttivo, contribuendo ad accrescere notevolmente il valore del club. Con la nomina del nuovo consiglio, si sono poste delle basi importanti per il futuro. Lavoreremo quattro anni con l’obiettivo di dare continuità alle tradizioni, senza trascurare la possibilità di aprirsi a nuovi progetti che possano maggiormente integrare l’associazione con il territorio e i giovani. Il 2018 è un anno importante, che segna i venti anni di attività. Ci stiamo già attivando per festeggiarlo adeguatamente, non solo attraverso il raduno nazionale che si terrà l’1 e 2 settembre”.