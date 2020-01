Venti forti e allerta meteo in Umbria: "Possibili blackout e rischio caduta per alberi, tegole e cornicioni"

Allerta meteo in Umbria dove oggi (martedì 28 gennaio) - secondo il 'bollettino criticità' della Protezione civile regionale - a causa dei venti forti ci sarà la “possibilità di blackout elettrici e telefonici, di caduta di alberi, cornicioni e tegole, di danneggiamenti alle strutture provvisorie. Possibili problemi alla circolazione stradale, ai collegamenti lacustri e alle attività lacustri”. Una 'criticità' che il centro funzionale classifica come 'ordinaria' (il secondo grado dopo 'assente' e prima di 'moderata' e 'elevata').

Queste intanto le previsioni di Umbria Meteo per i prossimi giorni:

OGGI (28 GENNAIO) - Molte nubi e qualche locale pioggia al mattino con venti sud occidentali in decisa intensificazione, nel pomeriggio migliora con qualche schiarita ma venti moderati o forti sud occidentali, in serata poco nuvoloso o nuvoloso con venti in attenuazione. Temperature senza variazioni di rilievo. Mattino: molto nuvoloso o coperto con isolate piogge, neve oltre i 1600/1800 metri di quota. Temperature minime in lieve aumento. Venti deboli o moderati sud occidentali in intensificazione. Pomeriggio: inizialmente molto nuvoloso con locali addensamenti ed isolate piogge, migliora nel corso del pomeriggio con nuvolosità in calo a partire dall’Umbria nord occidentale. Temperature massime senza variazioni di rilievo. Venti moderati o forti sud occidentali. Sera/notte: in serata e durante le ore notturne successive poco nuvoloso o nuvoloso con qualche addensamento in Appennino. Venti moderati o forti sud occidentali in attenuazione.

MERCOLEDÌ 29 - Poco nuvoloso o nuvoloso con qualche addensamento al mattino a ridosso dei rilievi montuosi, nubi in calo dal pomeriggio, venti deboli o moderati occidentali, temperature in lieve aumento. Mattino: poco nuvoloso o nuvoloso con qualche addensamento lungo l’Appennino ma scarso rischio precipitazioni. Temperature minime in lieve calo. Venti da deboli a moderati occidentali con rinforzi in Appennino. Pomeriggio: sereno o poco nuvoloso sull’Umbria centro occidentale, poco nuvoloso o nuvoloso in Appennino. Rasserenamenti dal tardo pomeriggio. Temperature massime in lieve aumento. Venti deboli o moderati occidentali. Sera/notte: in serata e durante le ore notturne successive cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli occidentali in attenuazione.

GIOVEDÌ 30 - Sereno o poco nuvoloso con qualche gelata al mattino, venti deboli inizialmente settentrionali poi sud occidentali, temperature minime in calo e massime in aumento. Mattino: Sereno o poco nuvoloso con nebbie e locali gelate nei fondovalle. Temperature minime in calo. Venti assenti o deboli meridionali, in intensificazione. Pomeriggio: nuvolosità in progressivo aumento da ovest. Temperature massime in lieve calo. Venti deboli o moderati sud occidentali. Sera/notte: in serata e durante le ore notturne successive da molto nuvoloso a coperto con locali piogge, neve a quote elevate. Venti deboli o moderati sud occidentali in attenuazione.

WEEK END - Venerdì 31 gennaio molte nubi e qualche locale pioggia per l’intera giornata, venti deboli o moderati sud occidentali. Fine settimana probabilmente nuvolosità irregolare e venti deboli sud occidentali, temperature in aumento.