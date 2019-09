Vende panini e bibite, ma è un abusivo: insulti e minacce al capotreno che lo ha scoperto

Una denuncia per oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e una doppia sanzione di oltre 500 euro. E' quanto comminato ad un italiano di 30 anni sorpreso a vendere abusivamente panini e bibite ai viaggiatori all'interno di un treno lungo la tratta Spoleto - Foligno.

E' stato il capotreno a scoprire la vendita illegale del 30enne all'interno del convoglio e a chiedergli il regolare titolo di viaggio. Per tutta risposta l'uomo ha ammesso di non avere il biglietto e che, comunque, avrebbe continuato la sua attività commerciale (illecita).

A seguito della richiesta d’intervento dei poliziotti della Polfer di Foligno, il 30enne ha prima cominciato ad inveire e minacciare pesantemente il Capo treno, per poi scendere nella successiva Stazione e dileguarsi. Ma gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo e denunciato all'autorità giudiziaria. A suo carico anche la doppia sanzione amministrativa sia per la vendita abusiva di prodotti, che per la mancanza del biglietto di viaggio.