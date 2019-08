Norcia: veleno per topi in strada, spariti due gatti in due giorni

Veleno per topi lasciato per strada, mettendo a rischio cani e gatti e anche, eventualmente, bambini che potrebbero raccogliere da terra i granelli rossi del veleno.

L’allarme è stato lanciato via social a Norcia dopo che sono già spariti due gatti in due giorni e il veleno è stato trovato gettato per strada.

I sacchetti con i granelli rossi (come si vede in foto) sono stati getttati nella fogna, dove si spera che gli animali non arrivino.

Sui social (Segnalazioni Norcia) oltre, alle minacce nei confronti di chi ha compiuto il gesto e alla riprovazione dello stesso, si chiede di condividere la notizia e di controllare che non ci siano altre esche in giro.