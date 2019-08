Veleno per topi nei viali del parco Mendez, l'allarme del Circolo natura urbana: attenzione ai vostri amici a 4 zampe

Esche avvelenate per topi lasciate nei viali del parco Chico Mendez a Perugia.

È quanto segnala l’associazione Circolo natura urbana, che gestisce l’area verde. “Ieri alle ore 16.30 sul viale pedonale che collega il parco C. Mendez a via Guerra sono state rinvenute esche per topi – scrive in un post su Facebook Daniele Ercolani, presidente del Circolo natura urbana - Ci siamo recati a sporgere denuncia presso la Questura di Perugia. Stiamo dando massima divulgazione per informare i fruitori del parco di porre attenzione a tutela dei nostri amici a 4 zampe”.

Le esche sono state trovate da un frequentatore del parco che ha subito avvertito l’associazione.

“Un gesto vigliacco, pericoloso e insensato che, come circolo Natura Urbana condanniamo fermamente, auspicando che il colpevole venga scoperto e si assuma in pieno la responsabilità di tale scempio”.