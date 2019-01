Tenta di fuggire con due televisori sotto braccio, arrestato ladro settantenne

A settant’anni si intrufola in un magazzino di un negozio di elettronica in un centro commerciale, prende due televisori e li carica in auto. Il furto, però, non riesce per l’intervento di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Perugia.

I militari sono stati chiamati dal personale dipendente di un’attività commerciale tra Perugia e Corciano, per la presenza sospetta di un uomo che era appena uscito dall’ingresso posteriore del magazzino, riuscendo ad eludere i controlli, con due televisori sotto braccio.

I carabinieri lo hanno bloccato mentre stava cercando di caricare in un furgone i due apparecchi televisivi.

La refurtiva è stata riconsegnata al negozio e l’uomo è finito confinato in casa in attesa della direttissima. Il giudice ha poi confermato l’arresto e rimesso in libertà l’uomo.