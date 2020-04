Biglia d'acciaio scagliata contro la finestra, paura per due anziani residenti a Perugia

Una biglia d'acciaio scagliata contro una finestra chiusa e con la tapparella abbassata. Un lancio effettuato con un meccanismo a molla o ad aria compressa che ha causato la rottura della tapparella e del vetro della finestra, senza per fortuna colpire persone.

E' quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel quartiere residenziale di Madonna Alta a danno di una coppia di anziani residenti.

Secondo quanto raccontato dalla stessa coppia ai carabinieri intervenuti per un sopralluogo, la biglia d'acciaio (che i militari hanno recuperato in una camera dell'appartamento della coppia) ha schiantato tapperella e finestra mentre la signora si trovava proprio nella stessa camera, mentre il marito era in un'altra stanza.

Nel silenzio di una città deserta il colpo ha spaventato la coppia e rotto la tranquillità casalinga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri hanno effettuato il sopralluogo e raccolto la denuncia della coppia, propendendo per un atto di vandalismo ed escludendo che a metterlo in atto possa essere stato qualche passante (viste anche le ordinanze di isolamento previste per arginare il Covid19). Forse qualche vicino di casa che armeggiava con una fionda o altro meccanismo sul balcone di casa e che ha scagliato, anche involontariamente, la biglia d'acciaio.