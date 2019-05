Vandali in corso Vannucci, nella notte distrutti pannelli pubblicitari e fioriere

Vandali in azione in centro storico e in via dei Filosofi. Prese di mire le fioriere e i pannelli pubblicitari o del menu dei locali commerciali.

La vista di corso Vannucci questa mattina (testimoniata dalle foto di Andrea Fonte, edicolante di piazza della Repubblica) è quella della devastazione ad opera di bulli e vandali, sconclusionati passseggiatori della notte che si divertono a distruggere la proprietà privata e abbruttire il centro storico e altre zone della città.

In via Bonazzi il pannello pubblicitario di un locale è stato gettato in terra.

In via dei Filosofi altre fioriere sono state danneggiate.

Le gesta dei vandali sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza pubbliche e private che controllano l'area oggetto di vandalismo.

Sui social si sono scatenati i cittadini arrabbiati. Si va dalla proposta di fustigare i vandali in piazza all'obbligo di ripagare la città con i lavori socialmente utili.