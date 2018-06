Con le spranghe spaccano i vetri di un capannone, nei guai tre giovanissimi di 13 e 16 anni: denunciati

La "bravata" di un pomeriggio d'estate di tre adolescenti è finita con una denuncia per danneggiamento. E' quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.30, nel quartiere di Madonna Alta. Sono stati alcuni residenti ad allertare gli agenti della Questura per rumori e frastuoni provenienti da un capannone dismesso, prima sede dei vigili del fuoco.

Quando gli agenti delle Volanti sono arrivati sul posto, hanno notato i vetri in frantumi e tre giovanissimi, tutti minorenni, all'interno della struttura abbandonata. Identificati, si tratta di un giovane di 13 anni nato a Perugia e di origini sudamericane, di un 16enne romeno e di un coetaneo cubano, tutti residenti in città e figli di genitori regolari da anni stabili sul nostro territorio.

I ragazzi, alla vista degli agenti, hanno ammesso subito le loro responsabilità. Per procurarsi l'accesso nella struttura, hanno utilizzato una spranga, frantumando il vetro. "Una ragazzata", come loro stessi hanno definito il gesto davanti ai poliziotti che hanno chiesto contezza del loro comportamento. "Ragazzata", che però gli è costata una denuncia. Portati in Questura, sono stati tutti e tre denunciati a piede libero per il reato di danneggiamento per poi essere riaffidati ai genitori.