Natale amaro per il canile di Collestrada, devastata dai vandali la sede dell'Enpa

Vandali in azione nella sede dell'Enpa (l'Ente Protezione Animali) in via della Valtiera a Collestrada. Natale amaro per l'Ente: nella notte a cavallo tra il 23 e il 24 dicembre, ignoti hanno fatto incursione distruggendo i vetri della porta, rompendo computer e provocando altri danni strutturali. Non prima di aver messo a soqquadro l'ufficio donazioni del rifugio. Armadietti forzati, libri e tessere gettati a terra; è stata una vigilia di Natale amara quella del rifugio di Collestrada.

Gli accertamenti per riuscire a risalire agli autori del raid sono in corso - è stata sporta denuncia ai carabinieri - mentre la solidarietà non è certo mancata e sono tanti i messaggi di affetto e vicinanza pubblicati sulla pagina Facebook dell'Ente che ha denunciato quanto accaduto tra domenica e lunedì scorsi.

“Un atto vandalico violento e immotivato - è scritto nel post pubblicato sulla pagina Facebook dell'Enpa - verso la nostra Sezione, con vetri rotti, computer distrutti e altri danni strutturali. Nonostante ciò, non ci fermiamo, i lavori di ripristino sono già in corso e le adozioni riprenderanno regolarmente a breve" .