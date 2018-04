Spoleto, è caccia ai vandali che hanno devastato il centro storico: "Gesto incivile che va perseguito"

C’è sconcerto e indignazione per quanto accaduto nel corso della notte nel bellissimo centro storico di Spoleto. Vandali ignoti hanno infatti devastato e divelto diverse fioriere e altri arredi lungo Corso Mazzini, largo Ferrer, Piazza Mentana e via Salaria vecchia.

Un grave atto di inciviltà “increscioso e gratuito e che va perseguito” – sottolinea in una nota l’amministrazione comunale che – per tramite del vicesindaco di Spoleto, ha sporto denuncia presso il Commissariato di Polizia locale. Gli agenti di polizia e i vigili urbani si sono attivati già nelle prime ore della mattina per individuare i responsabili anche attraverso l’uso delle telecamere posizionate nella zona. In questo momento sono in corso le operazioni di ripristino.