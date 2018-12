Sabato sera di follia, vandali devastano auto a Porta Sole

Vandali, devastatori, selvaggi fanno strage di auto a Porta Sole. Frutto – si dice – del sabato notte. Quando la gradazione alcoolica supera i limiti della ragionevolezza e quando i comportamenti varcano il confine dell’accettabilità. Guardate come hanno ridotto questa macchina.

È accaduto nella nottata di sabato, come sempre. Un gruppo di giovanotti scapestrati sono soliti riunirsi nella piazzetta che dà sopra via Cesarei. Ne documentano la presenza i graffiti e le scritte sul muro. Si portano da casa alcoolici e “cannoni”. Fumano, bevono, schiamazzano e fanno danni. Ma perché si riuniscono proprio lì? “Semplice – ci dice il defensor civitatis Gianluca Papalini – perché quel luogo è abbandonato e privo di qualsiasi forma di controllo”.

Racconta che il suo vicino di casa è andato a riprendere la Smart lì parcheggiata e ha trovato il tettuccio in resina sfondato. Ci sono saliti sopra, ci hanno fatto salti e ne hanno provocato la rottura. “Era addirittura pericoloso entrarci – racconta Papalini – tanto che abbiamo dovuto rimuovere i frammenti e metterci un pezzo di cartone per portare la vettura in riparazione”. Solita storia: alcool, droga, mancato controllo portano sempre questi amarissimi frutti. Perugia mia, non ti riconosco più!