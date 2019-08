Raid in centro storico, vandali scatenati: auto prese d'assalto

Raid dei vandali nel cuore di Perugia: assalto alle auto parcheggiate tra piazza Alfani, piazza Ansidei e via Baldeschi. E' successo nella notte tra il 19 e il 20 agosto. E stamattina i residenti del centro storico si sono svegliati con i finestrini rotti, gli specchietti spaccati e molti danni alle vetture. Indagini in corso per identificare i balordi.