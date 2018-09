Vandali all'assalto del Rugby Perugia, spaccate porte e finestre della sede di Pian di Massiano

Non è la prima volta che vandali e ladri prendono di mira la sede del Rugby Perugia a Pian di Massiano. Già nel gennaio di quest'anno ignoti avevano forzato una delle entrate per poi rubare proiettore, attrezzi e saccheggiare il bar. L'ultimo raid ai danni della sede sportiva è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì.

Ad accorgersi dei danni è stato il custode, che il mattino seguente ha immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto, per tutti i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Perugia per cercare di individuare i reponsabili di quello che appare come un raid vandalico. Porte divelte, vetri spaccati, e tanti danni da dover pagare. Rubati anche alcuni attrezzi edili. La notizia è stata riportata da La Nazione.