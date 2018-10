Tonnellate di ceneri interrate in Valnestore, nove indagati: c'è anche l'Enel

E' stato notificato a nove indagati l'avviso di conclusione indagini sul caso delle ceneri interrate in Valnestore. Tra i reati contestati a vario titolo dalla procura di Perugia agli indagati c'è l'omessa bonifica dei terreni che circondando la vecchia centrale Enel di Pietrafitta, lo sversamento di rifiuti "consistenti in ceneri prodotte dal funzionamento della centrale termoelettrica Enel a combustione di lignite di carbone di Pietrafitta, oltre che dalle centrali Enel di La Spezia e Vado Ligure". Sarebbero 260mila le tonnellate di ceneri stese su una superficie di 300mila metri quadrati di terreni, più altre 110mila in un altra area a Piegaro.

Tra gli indagati c'è anche la società Enel Produzione spa, gli amministratori Giuseppe Molina e Luca Camillocci Solfaroli, Paolo Riccioni, titolare di una ditta, gli ex amministratori della Valnestore Sviluppo Enzo Patalocco e Ferruccio Bufaloni, e Romolo Bravetti, Claudio Altieri, Stefano Riotta e Claudia Chiulli che nel tempo si sono succeduti quali responsabili delegati in materia ambientale di Enel Produzione. La notizia è stata riportata da alcuni quotidiani locali.