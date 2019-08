Malore lungo il sentiero impervio di San Benedetto: uomo salvato grazie ad un sms "speciale"

Ha accusato un malore mentre si trovava a percorrere un tratto impegnativo ed isolato del percorso di San Benedetto, in Valnerina nel comune di Cascia. E' stato in grado però di allertare il 118 dell'Umbria che a sua volta, a girato la chiamata, al Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) per individuare e soccorrere un escursionista colto da malore. L’uomo - R.G. 66 anni, originario della Campania - è stato geolocalizzato attravero un sms con un link che, aperto, ha segnalato la sua posizione (trovandosi in un luogo particolarmente impervio e ricco di vegetazione) che è stata immediatamente indicata al SASU.

Localizzato nei pressi di Fogliano di Cascia, l’uomo è stato raggiunto da due squadre dei presidi della Valnerina e di Castelluccio di Norcia. Effettuati gli accertamenti del caso, gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico hanno consegnato l’uomo all’autoambulanza che lo ha condotto all’ospedale di Spoleto. Ancora una volta, grazie al “sms locator”, dispositivo di geolocalizzazione che consente di individuare esattamente e immediatamente la posizione del disperso e dell’infortunato,se cosciente e collaborativo è stato possibile intervenire con tempestività nella ricerca e soccorso della vittima.