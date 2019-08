Si schianta parapendio sul suolo del Pian Grande: scatta la task-force per il salvataggio

Un parapendio si è schiantato al suolo sul Pian Grande sui Sibillini a Castelluccio di Norcia. L'allarme è scattato intorno alle 10 di questa mattina 18 agosto: in campo è scesa una tak-force per recuperare un uomo - le cui generalità non sono state fornite - rimasto ferito nell'impatto al suolo. Una volta recuperato e immobilizzato è stato consegnato al personale medico del 118 per le prime cure. A causa delle ferite è stato immediatamente trasportato in Ospedale a Terni. Il codice è quello giallo. Secondo il primo bollettino medico l'uomo avrebbe subito un forte trauma alla gamba destra, si sospetta una frattura. Sul posto gli operatori del 118 regionale, il soccorso alpino e i carabinieri.