Auto si ribalta all'incrocio, due ragazzi estratti vivi dalle lamiere: portati in ospedale

Incidente nel tardo pomeriggio di Ferragosto in Valnerina, tra Arrone e Ferentillo. Un ragazzo e una ragazza sono stati estratti dalle lamiere di un'auto che si è ribaltata a un incrocio.



I due, feriti in maniera non grave, sono stati trasportati all'ospedale di Terni. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.