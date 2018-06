Va a funghi insieme a tre amici, poi si perde nei boschi: scatta l'allarme ai soccorritori

Sono stati momenti di angoscia per le sorti di un 54enne, andato a cercar funghi in Valnerina insieme a un gruppo di amici. Durante la camminata infatti i tre cercatori di funghi si sono accorti che l'uomo non era più nei paraggi. Preoccupati, si sono recati subito al presidio del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria a Castelluccio di Norcia, allarmati per aver perso le tracce del loro compagno.

Immediate sono scattate le ricerche da parte del Sasu che, in costante contatto con carabinieri e 118, hanno iniziato a setacciare bosco e vallata nella zona tra Monte Veletta e Val di Canatra. Dopo un'ora di perlustrazione, intorno alle 11 di questa mattina, gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico sono riusciti a ritrovare il disperso, fortunatamente in buone condizioni di salute anche grazie alla rapidità dell'intervento.