Castelluccio di Norcia, con il parapendio si schianta al suolo: task-force in azione per salvarlo, trasporto urgente in elisoccorso

Un volo finito malissimo con tanto di schianto al terreno. Un grave incidente di volo è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in Valnerina. Ferito in condizioni gravi è un altoatesino di 28 anni che aveva raggiunto l'Umbria per effettuare dei voli con il suo parapendio. Lo schianto è avvenuto nei pressi della Piana di Castelluccio di Norcia, vicino al boschetto dell’Italia. L'uomo, a causa delle ferite riportate era impossibilitato a muoversi. Sul posto si sono recate via terra due squadre del SASU composte da tecnici, operatori e sanitari oltre all’elisoccorso del 118 decollato dalla base di Fabriano con a bordo un medico anestesista rianimatore ed un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico. Prestate le prime cure e stabilizzato dai sanitari, l’infortunato è stato caricato mediante l’utilizzo del verricello a bordo dell’eliambulanza e condotto presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sul posto presente anche il personale del 118. Il giovane ha riportato ferite serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

