Cascia - Dopo un banale litigio, prende una roncola e cerca di aggredire il rivale: arrestato per tentato omicidio

Un diverbio, sulla piazza della piccola frazione, per motivi futili poteva finire, ieri sera, in tragedia. Un 60enne di Cascia è completamente impazzito ed ha tentato di agredire armato di un roncola un altro residente con il qualche aveva avuto un diverbio. E stato bloccato e disarmato sia dall'ggredito che da altri compaesani. La dimostrazione che fermarlo non è stato facile sta nel fatto che ben 4 persone sono rimaste ferite, seppur lievemente. IL fatto è avvenuto ieri sera nella frazione di Trognano. Il pensionato è stato quindi arrestato per tentativo di omicidio e lesioni personali aggravate. E' stato rinchiuso nel carcere di Spoleto.