Tre Valli Umbre, strada chiusa al traffico per una frana: tecnici Anas sul posto

Strada chiusa al traffico a causa di una frana. La strada in questione è la statale 685 “Delle Tre Valli Umbre”, chiusa al traffico in località Vallo di Nera, al km 49,150, a causa di un movimento franoso che ha riversato materiale roccioso sul piano viabile.

A renderlo noto, in una nota, è l’Anas. Sul posto è presente il personale di Anas per la rimozione del materiale franato e per ripristinare al più presto la normale circolazione.

Aggiornamento ore 14.10: La società Anas comunica che la strada è riaperta a senso unico alternato, regolato da semaforo.