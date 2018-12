Scontro frontale tra auto e furgone, un giovane ferito

E' di un ferito, fortunatamente non in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato questa mattina lungo la Flaminia, tra Terni e Spoleto. Lo scontro frontale ha visto coinvolti due mezzi: un'auto e un furgone con a bordo alcuni operai. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Terni, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e all'ambulanza del 118.

Secondo quanto si apprende, ad avere la peggio sarebbe stato un giovane conducente alla guida dell'auto, ma le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi. In corso la ricostruzione per accertare la dinamica del sinistro; da quanto si apprende l'auto avrebbe perso il controllo per poi finire contro l'altro mezzo.